Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Hollywood

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 16.11.2025
Hollywood

HollywoodJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 3: Hollywood

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Die Gewässer rund um Hollywood bringen Objekte zu Tage, die mit der Geschichte der kultigen Filmhauptstadt in Verbindung stehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 2 Staffeln und Folgen