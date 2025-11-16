Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 3: Hollywood
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die Gewässer rund um Hollywood bringen Objekte zu Tage, die mit der Geschichte der kultigen Filmhauptstadt in Verbindung stehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH