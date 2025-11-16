Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 4: Das Great Barrier Reef
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Experten analysieren den Grund des Great Barrier Reefs in Australien. Von der australischen "Titanic" bis zu einem Kriegsschiff-Wrack, das eine außerordentliche Geschichte erzählt, finden sich hier einzigartige historische Gegenstände.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH