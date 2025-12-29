The Secrets of Pompeii's DeadJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 1: The Secrets of Pompeii's Dead
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Neue Entdeckungen in Pompeji und dem Archäologiepark Herkulaneum enthüllen schockierende Details über die letzten Momente im Leben der Menschen, die durch den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. ausgelöscht wurden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH