Enthüllt: Geheimnisse der Meere

The Amber Room

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 3vom 29.12.2025
Folge 3: The Amber Room

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Das Bernsteinzimmer gehört zu den wertvollsten verlorenen Kunstschätzen. Es wurde von den Nazis gestohlen und in einem Schloss im Baltikum versteckt. Die neueste Entdeckung eines Schiffwracks mit einer geheimen Ladung gibt Aufschlüsse um das Rätsel des mysteriösen Schatzes.

Kabel Eins Doku
