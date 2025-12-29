Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 3: The Amber Room
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Das Bernsteinzimmer gehört zu den wertvollsten verlorenen Kunstschätzen. Es wurde von den Nazis gestohlen und in einem Schloss im Baltikum versteckt. Die neueste Entdeckung eines Schiffwracks mit einer geheimen Ladung gibt Aufschlüsse um das Rätsel des mysteriösen Schatzes.
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH