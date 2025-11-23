Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 6: Narcos
45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Die Erforschung eines mysteriösen Flugzeugwracks in den ruhigen Gewässern rund um die Karibischen Inseln sowie die Entdeckung eines geheimen Tunnels entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko enthüllen, welchen Aufwand die Kartelle betreiben, um ihre Drogen an Konsumenten weltweit auszuliefern.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH