Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 28.08.2026
Auf unsicherem Boden gebaut

Auf unsicherem Boden gebautJetzt kostenlos streamen

Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Folge 1: Auf unsicherem Boden gebaut

44 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

Florida wird weltweit als die "Hauptstadt der Erdlöcher" bezeichnet. Im Jahr 2013 riss die Erde auf dem Grundstück von Jeremy Bush auf und verschlang dessen Bruder. Seine Leiche wurde nie gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut
Kabel Eins Doku

Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Alle 1 Staffeln und Folgen