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Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 28.08.2026
Dein Haus? Dein Grab!

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Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut

Folge 3: Dein Haus? Dein Grab!

43 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

In Somerset erlebt Phoebe Garlick einen wahr gewordenen Albtraum: Ihr Pferd Harvey wird mitten in der Nacht von einem Erdloch verschlungen. Kann das Tier lebendig aus dem Schlamm geholt werden?

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