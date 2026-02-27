Fast Food - Das Milliarden-BusinessJetzt kostenlos streamen
ESSEN. TRINKEN. MACHEN
Folge 2: Fast Food - Das Milliarden-Business
45 Min.Folge vom 27.02.2026
Trotz immer neuer Koch-Shows im Fernsehen und einem ungebremsten Boom auf dem Rezeptbuchmarkt - wenn es ums Essen geht, mögen es die Deutschen am liebsten schnell, preiswert und auf die Hand. Mit Fast Food werden hierzulande Milliarden umgesetzt. Ganz vorn in der Gunst der Schnellesser liegen Hamburger, Döner und die unverwüstliche Currywurst, wovon die Deutschen jedes Jahr viele Millionen verzehren. Die Reportage gibt einen Einblick in das umsatzstarke Geschäft mit den Schnellgerichten.
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0