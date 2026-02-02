Die Snackgiganten - Hinter den Kulissen der SüßwarenherstellerJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Die Snackgiganten - Hinter den Kulissen der Süßwarenhersteller
51 Min.Folge vom 02.02.2026
Der hohe Konsum von Naschzeug und Süßigkeiten in Deutschland hält die Produzenten auf Trab. In Viersen produziert der Konsumgigant Mars jeden Tag 10 Millionen Keks-Schoko-Riegel - und jeder davon muss absolut identisch aussehen und schmecken. In Erdmannhausen entstehen in der ersten Württembergischen Brezelfabrik Huober Snack-Brezeln. Und die Lübecker Marzipanmanufaktur Niederegger will mit traditionellen Produktionsverfahren das nach eigenen Angaben beste Marzipan der Welt produzieren.
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0