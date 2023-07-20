Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Euro Truckers - Immer auf Achse

Episode 8

DMAXFolge vom 20.07.2023
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Euro Truckers - Immer auf Achse

Folge vom 20.07.2023: Episode 8

45 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Michael Tubito fährt erst seit zwei Jahren Lkws. Das Rangieren hat er zuvor schon in einem Videospiel geübt. Ob sich das digitale Training für den 21-jährigen Italiener auszahlt, wird sich bei einem Zwischenstopp in Piacenza zeigen. Thomas Dijkstra steht unterdessen mächtig unter Zeitdruck. Auf der Tour nach Lausanne kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Außerdem müssen die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten werden. Und Natascha Stoni ist mit ihrem Lastkraftwagen in Ungarn unterwegs. Findet die Trucker-Lady dort einen Parkplatz für die Nacht?

Alle verfügbaren Folgen