Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 17.10.2019: Mehr erleben
45 Min.Folge vom 17.10.2019Ab 12
Die de Konings sind eine waschechte Trucker-Familie. Raymonds Vater und Großvater saßen in den Niederlanden auch schon auf dem Bock. In dieser Folge bricht der Lkw-Fahrer mit seinem Sohn nach Frankreich auf. Danillo wird bald seine Fahrprüfung ablegen und soll unterwegs Praxiserfahrung sammeln. Christina Scheib bereitet sich im bayerischen Gmund am Tegernsee unterdessen auf eine Tour in die Lombardei vor. Die 33-Jährige liefert mit ihrem neuen, 520 PS starken Scania in Travagliato Stahlteile ab. Und Michele Perotti hat in Apulien Bio-Weizen geladen.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.