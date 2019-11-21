Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 21.11.2019: Von den Socken
45 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Stephen Smith transportiert mit seinem Lkw Gartenhäuschen und Schuppen. Die letzten hundert Meter zum Kunden muss der „Euro Trucker“ oft mit dem Gabelstapler zurücklegen, denn die englischen Wohngebiete sind nicht für große Fahrzeuge ausgerichtet. Vittorio Spinelli wird unterdessen beim Durchqueren des Mont-Blanc-Tunnels ein wenig flau im Magen. Denn 1999 starben dort bei einem tragischen Unglück 39 Menschen. Und Michel Kraemer sitzt gemeinsam mit seiner Frau Daniela auf dem Bock. Das Ehepaar hat Gemüse geladen - die Route führt nach Norwegen.
