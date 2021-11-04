Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 04.11.2021: Folge 4
45 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12
Matthias Hölzl ist mit seinem „Black Lion“ auf der A2 zwischen Magdeburg und Hannover unterwegs. Der „Euro Trucker“ brettert mit seinem 640 PS starken MAN TGX in dieser Folge quer durch Deutschland. Marco und Akkelien beliefern unterdessen einen Landwirt im Nordosten Hollands. Die niederländischen Kleinunternehmer haben sich auf den Transport von Viehfutter spezialisiert. Und Russell Graiani bereitet sich in der italienischen Gemeinde Piandimeleto auf das Entladen vor. Doch bevor der Kraftfahrer seinen Tank leeren darf, braucht er grünes Licht aus dem Labor.
