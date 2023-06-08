Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 08.06.2023: Episode 2
44 Min.Folge vom 08.06.2023Ab 12
Ein Zug hat Sebastian Hoefs von Freiburg nach Norditalien gebracht. Dort ist am frühen Morgen erst mal Körperpflege angesagt. Die Duschen sind zwar nicht luxuriös, aber das Wasser ist warm. So kann sich der Niederländer erfrischt und sauber auf den Weg zu seinen Kunden machen. Massimo Lorusso setzt unterdessen mit der Fähre ins dänische Küstenstädtchen Gedser über. Die Überfahrt nutzt der „Euro Trucker“ für eine Mahlzeit. Es gibt Pommes frites und Würste. Und Matthias „Tschumbbl“ Hölzle steuert mit seinem Schubboden-Auflieger Bauernhöfe und Mühlen an.
