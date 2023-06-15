Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 15.06.2023: Episode 3
45 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Sebastian Hoefs aus den Niederlanden ist in Italien unterwegs. Bevor er mit 12 000 Packungen Kichererbsen Richtung Heimat aufbricht, muss der „Euro Trucker“ in der Toskana zeigen, wie gut er Rückwärtsfahren kann. Christian Schulz holt unterdessen im Emsland Mais vom Feld. Aber das Aufladen verzögert sich und der 39-Jährige kommt erst mit drei Stunden Verspätung auf die Straße. Und Cristian Gorini soll 24 Paletten mit Luxusbekleidung nach Frankreich transportieren. Seit seine Freundin schwanger ist, denkt der Kraftfahrer unterwegs oft an zu Hause.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.