Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 29.06.2023: Episode 5
44 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 12
Der Schreck vom Vortag steckt ihnen noch in den Knochen. Dani und Michel Kraemer gerieten mit ihrem Laster in Norwegen auf eisglatter Piste ins Rutschen und einer ihrer Fahrer wurde in einen Unfall verwickelt. Aber das Geschäft muss weiterlaufen, die Kunden warten auf ihre Lieferung. Samantha Beouw steckt unterdessen mit ihrem Lkw im Berufsverkehr fest. Die Trucker-Lady nutzt die Verzögerung für eine Dusche an der Raststätte. Und Cristian Gorini will unbedingt bei der Geburt seines Kindes dabei sein. Doch ihn trennen noch 1000 Kilometer von Heimat.
