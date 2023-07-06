Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 06.07.2023: Episode 6
44 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12
Samantha Beouw transportiert 30 Tonnen Plastikmüll nach Bruchsal. Und im 20 Kilometer entfernten Dettenheim wartet schon die nächste Ladung. Für eine gemütliche Essenspause bleibt zwischen den Touren keine Zeit. Die Niederländerin muss sich mit Reiswaffeln und Gouda begnügen. Michel Kraemer begutachtet unterdessen im nordschwedischen Kiruna eines seiner Gespanne, das in einen Unfall verwickelt war. Und Laura Broglio ist nicht nur Lkw-Fahrerin, sondern auch Influencerin. Die 32-jährige Italienerin testet für ein Magazin neue Lastkraftwagen-Modelle.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.