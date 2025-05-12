Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 12.05.2025: Episode 2
45 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
30 Tonnen Pferdemist müssen schnellstmöglich runter vom Lkw. Und bevor Samantha Bouw Kompost für die Pilzaufzucht laden kann, wird der Auflieger gründlich desinfiziert. Die Tour der Trucker-Lady ist so eng getaktet, dass kaum Zeit bleibt für lebenswichtige Dinge. Massimo Rocco legt unterwegs Wert auf Sauberkeit und Hygiene. Und David Crossley ist beim Durchqueren des Mont-Blanc-Tunnels am Lenkrad voll konzentriert. Denn nach einem verheerenden Unglück im März 1999, bei dem 39 Menschen in einem Flammeninferno starben, gelten dort strenge Sicherheitsvorschriften.
