Staffel 2025Folge 1vom 23.10.2025
1. Runde, DortmundJetzt kostenlos streamen
European Championship
Folge 1: 1. Runde, Dortmund
202 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
In Dortmund startet die European Championship 2025 mit der 1. Runde. Die besten Spieler Europas kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale und legen den Grundstein für den Titeltraum. SPORT1 überträgt die Auftaktduelle live.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
European Championship
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Darts
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1