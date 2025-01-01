Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

European Championship

Sport1Staffel 2025Folge 1vom 23.10.2025
1. Runde, Dortmund

1. Runde, DortmundJetzt kostenlos streamen

European Championship

Folge 1: 1. Runde, Dortmund

202 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

In Dortmund startet die European Championship 2025 mit der 1. Runde. Die besten Spieler Europas kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale und legen den Grundstein für den Titeltraum. SPORT1 überträgt die Auftaktduelle live.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

European Championship
Sport1

European Championship

Alle 1 Staffeln und Folgen