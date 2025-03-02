Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

European Championship

Sport1Staffel 2025Folge 3vom 25.10.2025
2. Runde, Dortmund

2. Runde, DortmundJetzt kostenlos streamen

European Championship

Folge 3: 2. Runde, Dortmund

173 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Bei der German Darts Championship in Hildesheim steht die zweite Runde auf dem Spielplan. Die Topstars der PDC Europe greifen ins Turniergeschehen ein und kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale. SPORT1 überträgt die spannenden Duelle live.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

European Championship
Sport1

European Championship

Alle 1 Staffeln und Folgen