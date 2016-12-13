Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 13.12.2016: Etwas stimmt nicht mit Robbie

45 Min.Folge vom 13.12.2016Ab 12

Ronald Hawkins hatte immer gewusst, dass sein Sohn Robbie nicht wie andere Kinder ist. Schon als kleiner Knirps konnte er sein Temperament nicht zügeln und war oft jähzornig. Als er älter wurde, richtete er seine Wutausbrüche vor allem gegen seine Stiefmutter Candace und drohte ihr, dass sie das Haus in einem Leichensack verlassen würde. Ronald hoffte inständig, dass sein Junge schnell über diese Phase hinwegkommen und sich mit seiner Frau versöhnen würde. Doch nicht einmal die alarmierendsten Vorzeichnen ließen ihn ahnen, zu welch grauenvoller Tat sein Sohn fähig war - ein Verbrechen, das die gesamte Nation schockieren sollte.

