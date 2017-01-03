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Evil - Gesichter des Bösen

Der teuflische Ehemann

TLCFolge vom 03.01.2017
Der teuflische Ehemann

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 03.01.2017: Der teuflische Ehemann

44 Min.Folge vom 03.01.2017Ab 12

Als Bernadette 17 Jahre alt ist, gesteht ihr Freund Brian Sugrim, dass er einen Menschen umgebracht hat. Doch sie will ihm nicht glauben. Brian ist der perfekte Partner - intelligent, liebevoll, aufmerksam - und Bernadette will ihn heiraten. Aber nach Hochzeit und Familiengründung ändert sich der reizende Brian, wird ausfallend und gewalttätig. Bernadette leidet, verlässt ihren Mann aber nicht, bis er Jahre später eines nachts nachhause kommt und ihr gesteht, dass er gerade einen weiteren Mord begangen hat. Bernadette ist am Boden zerstört, geht aber immer noch nicht zur Polizei. Wird sie den Mörder an ihrer Seite weiter decken?

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