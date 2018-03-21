Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 21.03.2018: Der verlorene Sohn
44 Min.Folge vom 21.03.2018Ab 12
Würde man es merken, wenn in einer nahestehenden Person ein Verbrecher steckt? Bis heute fällt es George Keller schwer zu glauben, welch schlimme Taten sein Sohn Paul begangen hat. Dabei gab es von Anfang an Anzeichen. Schon früh verhält Paul sich seltsam gegenüber seinen Geschwistern und wird immer aggressiver, tut ihnen mit Absicht weh und verletzt sie am Ende sogar schwer. Pauls Verhalten wird für Familie Keller zunehmend zum Albtraum. Und als der Junge älter wird, entdeckt er eine neue Leidenschaft: Er begeistert sich für Feuer, Feuerwehrautos, Blaulichter und Sirenen. Sein Vater hält diese Leidenschaft für ein harmloses Hobby, doch er täuscht sich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.