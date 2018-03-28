Die zwei Gesichter meines VatersJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 28.03.2018: Die zwei Gesichter meines Vaters
45 Min.Folge vom 28.03.2018Ab 16
Tiffany Shore und ihre Schwester Amber wachsen bei ihrem Vater Anthony auf, weil die Mutter nach der Scheidung mit ihrem Freund zusammenzieht. Das Mädchen weiß schon früh, dass ihr Vater ein durch und durch böser Mensch ist, doch sie schweigt in der Hoffnung, dadurch die jüngere Amber beschützen zu können. Wenn die Mädchen nicht genau seinen Anforderungen entsprechen, rastet er aus und misshandelt die Kinder. Außerdem müssen sich die Töchter stets aufreizend kleiden und in Hotpants und bauchfreien Tops für ihn tanzen. Als Anthony anfängt, Tiffany unter Drogen zu setzen und regelmäßig zu vergewaltigen, versucht sie, Selbstmord zu begehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.