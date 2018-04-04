Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 04.04.2018: Anstiftung zum Vatermord
44 Min.Folge vom 04.04.2018Ab 16
Eric Witte wollte wie die meisten Kinder in dem Glauben aufwachsen, dass die eigenen Eltern Götter seien, doch sein Leben wurde zur Tragödie. Obwohl es ein paar gute Momente mit seinem Vater gab, überwog stets die Brutalität: Der kräftige Mann ließ seine Wut an dem Jungen aus und schlug ihn beim kleinsten Widerwort windelweich. Von Jahr zu Jahr wurde die Erziehung strenger, Fehler hatten immer schlimmere Konsequenzen. Wenn Eric nach den Schlägen halb bewusstlos am Boden lag, verband seine Mutter die Wunden oder brachte ihn ins Krankenhaus. Bis er in die dritte Klasse kam. An diesem Tag riet sie ihrem Sohn, den Vater zu töten, wenn er selber überleben wollte.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.