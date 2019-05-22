Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 22.05.2019: Die Patin
44 Min.Folge vom 22.05.2019Ab 12
Michaels Mutter Griselda Blanco war anders als andere Frauen. Sie hatte immer das Sagen, trug Diamanten und teure Abendkleider, war sehr elegant, konnte aber von einer Sekunde auf die andere äußerst grob werden. Auch für ihren Gatten Ruben war sie der Boss in der Familie wie im Business und hatte immer das letzte Wort. Die Blancos besaßen mehrere teure Autos und lebten in einer großen, schicken Villa, doch Michael hatte keine Ahnung, womit seine Mutter ihr Geld verdiente. Bis zu dem Tag, als sie in ihrem Haus vor den Augen des Jungen verhaftet wurde. Doch auch da wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass Griselda eine eiskalte Killerin ist.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.