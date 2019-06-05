Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 05.06.2019: Mörderische Manipulantin
44 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 12
Sie wirken wie eine glückliche Familie, doch hinter dem Lächeln von Brian Cargills Frau Kimberly verbirgt sich abgrundtiefe Bosheit. Als sich die beiden kennenlernten, war Brian sofort verliebt, doch schon wenige Wochen später zeigt Kim erste Anzeichen von Unberechenbarkeit und Kontrollsucht. Als Brian ihren Hang zum Sadismus entdeckt, will er sich trennen, doch Kimberly durchkreuzt seine Pläne und wird schwanger. Sohn Jamie kommt auf die Welt, und Brian hat die Hoffnung, dass sich die Dinge bessern. Doch als Jamie heranwächst, werden Kimberlys gewalttätige Wutausbrüche nur noch schlimmer. Und Brian muss feststellen, dass er Glück hat, wenn er mit dem Leben davonkommt.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.