Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 12.06.2019: Der Sensenmann
44 Min.Folge vom 12.06.2019Ab 12
Lindas Vater Gregory Scarpa war ein liebevoller Dad, konnte sich aber binnen Sekunden in einen brutalen Kerl verwandeln. Die New Yorker 13th Avenue schien ihm zu gehören. Egal in welches Restaurant Familie Scarpa ging - es wurde der rote Teppich ausgerollt. Greg konnte tun, was er wollte und wurde stets wie ein König behandelt. Linda dachte deshalb, dass ihr Vater etwas ganz Besonderes sei, und stellte keine Fragen, wenn Dollarbündel oder Haufen von Schmuck in der Küche lagen. Greg war anders, als andere Väter und bläute seinen Kids ein, sich niemals etwas gefallen zu lassen. Trotzdem hätte das Mädchen nie gedacht, dass ihr Dad ein eiskalter Killer war.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.