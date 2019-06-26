Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 26.06.2019: Teufel in Menschengestalt
45 Min.Folge vom 26.06.2019Ab 12
Charles Sexton wuchs in einer Großfamilie auf und war der Mittlere von sieben Jungs und drei Mädchen. Sein Vater Eddie Lee Sexton war ein begnadeter Prediger, den alle mochten und respektierten. Doch außerhalb der Familie ahnt keiner, dass Eddie Sexton ein wahres Monster ist. Damit die Kinder ihm bedingungslos gehorchen, jagt er ihnen Todesangst ein und verbietet ihnen, mit Außenstehenden zu sprechen, um sein widerwärtiges Geheimnis zu wahren: Eddie vergewaltigt seine Töchter und missbraucht einige seiner Söhne. Doch niemand erfährt von dem Inzest, bis Tochter Pixie, die zum zweiten Mal vom eigenen Vater schwanger ist, einen Freund mit nachhause bringt.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.