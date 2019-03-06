Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 06.03.2019: Gefangene der Liebe
45 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 12
In den meisten Fällen hält die erste große Liebe nicht lange, doch Melissa Holland war sich sicher, dass ihr High-School-Freund Michael Dean Overstreet mit seinem Bad Boy-Image genau dem Typus Mann entsprach, den sie schon immer heiraten wollte. Als ihr Wunsch in Erfüllung geht und sie mit Dean eine Familie gründet, ist Melissa überglücklich - bis ihr Traummann plötzlich die Maske fallen lässt: Aus ihrem starken, mutigen Beschützer wird plötzlich ein Mensch, den sie mehr und mehr fürchtete. Und als Melissa klar wird, dass Dean sie niemals gehen lassen würde, ist es bereits zu spät: Sie und ihre Kinder sitzen in einer tödlichen Falle.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.