Verheiratet mit einem MonsterJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 13.03.2019: Verheiratet mit einem Monster
45 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 12
Als Cindy Brown auf der High-School Bobby Long kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu dem gutaussehenden Jungen hingezogen. Die beiden werden schnell ein Paar, und Cindy hat anfangs kein Problem damit, dass ihr Bobby äußerst besitzergreifend wirkt. Sie fühlt sich sogar geschmeichelt, dass ihr Freund so eifersüchtig ist - bis er einen anderen Jungen, der mit Cindy flirtet, krankenhausreif prügelt. Es gab also schon frühe Anzeichen, trotzdem wollte Cindy nie wahrhaben, dass ihre große Liebe eines Tages grauenvolle Verbrechen begehen würde. Doch Jahre später ist es aus mit der Zuneigung, und Cindy hat nur noch einen Wunsch: das Monster an ihrer Seite umzubringen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.