Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 07.01.2023: Bruder und Mörder
44 Min.Folge vom 07.01.2023Ab 12
Karen und ihr älterer Bruder John waren beste Freunde – bis sich in ihm eine dunkle Seite entwickelte, die lange keiner bemerkte. Nach einer gescheiterten Ehe gründet John eine Baufirma und stellt ausschließlich sehr junge Männer ein. Kurz darauf kommt es zu seltsamen Vorfällen: Einige seiner jugendlichen Angestellten werden vermisst gemeldet und bleiben spurlos verschwunden. John wird zudem immer gereizter, trinkt und nimmt Tabletten. Als er plötzlich wegen Mordverdachts festgenommen wird, ist seine Schwester fassungslos. Doch die Puzzleteile fügen sich zusammen – bis das volle Ausmaß von Johns grauenvollen Verbrechen ans Licht kommt.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.