Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil - Gesichter des Bösen

Mein Sohn, der Mörder

TLCFolge vom 25.03.2023
Mein Sohn, der Mörder

Mein Sohn, der MörderJetzt kostenlos streamen

Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 25.03.2023: Mein Sohn, der Mörder

44 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 12

Schon als kleiner Junge war Michael von Messern fasziniert. Er malte Bilder von Messerangriffen und spielte mit ihnen, wenn er nachts in die Küche schlich. Dann erlebt seine Mutter Kathy eine schreckliche Szene: Michael hält seinem älteren Bruder ein Messer an den Kopf, als der im Bett liegt. Die alarmierten Eltern geben ihren Sohn in psychologische Behandlung – ohne Erfolg, denn er bedroht kurz darauf ein Nachbarskind. Dabei wirkt Michael immer völlig emotionslos und zeigt nie Reue. Als er schließlich von Stichwaffen auf Schusswaffen umschwenkt, ist es zu spät: Der Teenager wird zum kaltblütigen Mörder.

Alle verfügbaren Folgen