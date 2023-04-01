Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 01.04.2023: Er war gut zu mir
45 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 12
Bud Brown hatte alles, was sich Jackie wünschte. Er war groß, stark und muskulös. Die beiden lernten sich bei seinen Großeltern kennen und heirateten bald darauf. Doch Jackies Liebe macht sie blind für die dunkle Seite ihres Mannes. Als Bud nächtelang wegbleibt, glaubt sie ihm, dass er mit seinen Kumpels unterwegs ist. Auch als seine Streifzüge länger werden, findet Jackie Entschuldigungen – bis sie eine Brosche in seinem Auto entdeckt. Doch auch dafür hat Bud eine scheinbar plausible Erklärung. Erst als ihr Mann verhaftet wird, kann Jackie die Augen vor seinen schrecklichen Verbrechen nicht mehr verschließen.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe: 12
12
