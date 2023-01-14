Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 14.01.2023: Wandelnde Zeitbombe
44 Min.Folge vom 14.01.2023Ab 12
Als Ian zur Schule ging, ahnten seine Eltern, dass er von Mitschülern gemobbt wurde, reagierten aber nicht. Später waren sie besorgt über seine hysterischen Anfälle, die manchmal in Wahnvorstellungen gipfelten, wussten aber nicht, was sie tun sollten – und ließen damit einem fürchterlichen Drama seinen Lauf. Denn als Ians Vater endlich klar wird, dass sein Sohn fachkundige Hilfe braucht, ist es schon zu spät: Nachdem der paranoide junge Mann wegen einer Schlägerei aus der Armee entlassen wird, dreht er völlig durch und schießt in einem Studenten-Café fünf Menschen nieder. Nach seinem Amoklauf ist Ian auf der Flucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.