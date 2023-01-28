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Evil - Gesichter des Bösen

Tödliche Geldgier

TLCFolge vom 28.01.2023
Tödliche Geldgier

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 28.01.2023: Tödliche Geldgier

44 Min.Folge vom 28.01.2023Ab 12

Als Cindy Karl Karlsen kennenlernt, ist er seit einem Jahr Witwer und alleinerziehender Vater von drei Kindern, da seine Frau bei einem Brand ums Leben kam. Einige Monate später heiraten die beiden und sind eine glückliche Familie, bis finanzielle Probleme auftreten: Karl verprasst das Geld und suchte Wege, neues zu beschaffen. Als eines Nachts die Scheune abbrennt und Cindys geliebtes Reitpferd dabei umkommt, hegt sie einen ersten Verdacht, der sich bald erhärtet: Einer von Karls Söhnen stirbt bei Reperaturarbeiten an seinem Pickup. Und immer ist Karl der Begünstigte, der hohe Versicherungssummen kassiert.

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