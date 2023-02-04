Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 04.02.2023: Der Tyrann in meinem Haus
44 Min.Folge vom 04.02.2023Ab 16
Als Jamie Anthony Lord kennenlernt, ahnt die vierfache Mutter nicht, was sich hinter seiner liebenswürdigen Fassade verbirgt. Anthony ist reizend zu ihren kleinen Töchtern und scheint ein herzensguter Mensch zu sein – bis er bei Jamie einzieht. Anthony entwickelt einen extremen Kontrollzwang, dann gehen Gerüchte um, dass er früher wegen Missbrauchs angezeigt worden sei. Und der Verdacht erhärtet sich. Jamie will ihre Kinder schützen und Anthony verlassen, doch der macht ihr einen Strich durch die Rechnung und droht, Jamies Familie umzubringen. Die verängstigte Frau bleibt und durchlebt ein Martyrium.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
16
