Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil - Gesichter des Bösen

Der Tyrann in meinem Haus

TLCFolge vom 04.02.2023
Der Tyrann in meinem Haus

Der Tyrann in meinem Haus Jetzt kostenlos streamen

Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 04.02.2023: Der Tyrann in meinem Haus

44 Min.Folge vom 04.02.2023Ab 16

Als Jamie Anthony Lord kennenlernt, ahnt die vierfache Mutter nicht, was sich hinter seiner liebenswürdigen Fassade verbirgt. Anthony ist reizend zu ihren kleinen Töchtern und scheint ein herzensguter Mensch zu sein – bis er bei Jamie einzieht. Anthony entwickelt einen extremen Kontrollzwang, dann gehen Gerüchte um, dass er früher wegen Missbrauchs angezeigt worden sei. Und der Verdacht erhärtet sich. Jamie will ihre Kinder schützen und Anthony verlassen, doch der macht ihr einen Strich durch die Rechnung und droht, Jamies Familie umzubringen. Die verängstigte Frau bleibt und durchlebt ein Martyrium.

Alle verfügbaren Folgen