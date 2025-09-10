Gretchen Graham und Gloria FranklinJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 13: Gretchen Graham und Gloria Franklin
39 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Gretchen und Gloria wachsen in einem furchtbaren Elternhaus auf. Während ihrer Kindheit halten sie stets zusammen, doch als junge Erwachsene entwickeln sie sich in unterschiedliche Richtungen. Gloria lebt ein traditionelles Leben, während Gretchen sich Drogen und Prostitution zuwendet. Eines Tages kommt es zur Wiedervereinigung, die schließlich zum Untergang der Zwillinge führt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
