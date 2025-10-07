Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 5: Jean und Jane Hopkins
47 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 16
Jean und Jane Hopkins scheinen ein perfektes Leben zu führen. Doch in ihrem Inneren lauert eine gefährliche Krankheit, die zum Verderben der Schwestern führen wird. In ihrem Wahn versuchen sie alles, um ihre Familien zu retten - doch das hat katastrophale Konsequenzen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen