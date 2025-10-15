Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 8: Jordan und Simon Gann
47 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Trotz einer behüteten Kindheit entwickeln Jordan und Simon Gann in ihrer Jugend einen Hang zur Kriminalität. Was mit kleinen Lügen und Diebstählen beginnt, endet in einer jahrzehntelangen Terrorisierung ihrer Opfer - bis sich eines von ihnen zur Wehr setzt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
