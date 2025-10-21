Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Yvette und Doris Gay

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 9vom 21.10.2025
Yvette und Doris Gay

Folge 9: Yvette und Doris Gay

46 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Yvette und Doris waren schon immer unzertrennlich. Als die beiden den verheirateten Renwick Gibbs kennenlernen, beginnen sie eine Dreiecksbeziehung mit dem Mann. Diese scheint erst einmal niemanden zu stören - außer Renwicks Frau Anne. Als diese schließlich Kritik an der Situation äußert, muss sie dafür bitter bezahlen.

