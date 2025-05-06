Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 06.05.2025
Folge 2: Caleb und Joshua Bledsoe

41 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Die Bledsoe-Zwillinge wachsen in schwierigen Verhältnissen auf: Ihr Vater ist Pastor und stellt hohe Erwartungen an seine Söhne, während ihre Mutter ihrem bescheidenen Leben entfliehen möchte. Als sich die Eltern trennen, ziehen sich Caleb und Joshua immer mehr zurück. In ihrer Isolation entwickeln sie eine Faszination für Waffen und Sprengstoff, die schließlich tödliche Konsequenzen hat.

SAT.1 GOLD
