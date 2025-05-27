Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 8: Betty und Peggy Woods
47 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Die Zwillingsschwestern Betty und Peggy Woods wachsen in einer armen Familie im ländlichen Alabama auf. Aus Angst vor ihrem tyrannischen Vater, halten die beiden Mädchen stets zusammen, doch im Laufe ihres Lebens entwickeln sie sich in unterschiedliche Richtungen. Bis sie eines nachts ein grausamer Mord wieder vereint - aber wer steckt wirklich hinter der Tat?
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen