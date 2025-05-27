George und Stefan SpitzerJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 9: George und Stefan Spitzer
46 Min. Ab 16
Die Spitzer-Zwillinge wachsen im kommunistischen Rumänien auf. Als junge Männer flüchten sie sich nach Hollywood, wo sie von einer Karriere voller Ruhm und Reichtum träumen. Als diese Pläne jedoch nicht aufgehen, lassen sie ihrer Wut freien Lauf und terrorisieren mehrere Frauen in Los Angeles. Bis sich eines Tages ein Opfer zur Wehr setzt ...
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
