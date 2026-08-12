Lügen und noch mehr ÄrgerJetzt kostenlos streamen
Ex on the Beach
Folge 13: Lügen und noch mehr Ärger
40 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16
Aufgrund eines Lügendetektortests entsteht Unruhe im Chalet. Die Ergebnisse sind schockierend für die Kandidaten. Ein eigentlich starkes Paar zweifelt die eigene Beziehung an. Auch Georgia findet endlich die Wahrheit über Callum und Paris heraus.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-6: MTV & © Season 2, Season 2-4: MTV Germany