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Ex on the Beach

Lügen und noch mehr Ärger

MTV liveStaffel 4Folge 13vom 12.08.2026
Lügen und noch mehr Ärger

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Ex on the Beach

Folge 13: Lügen und noch mehr Ärger

40 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16

Aufgrund eines Lügendetektortests entsteht Unruhe im Chalet. Die Ergebnisse sind schockierend für die Kandidaten. Ein eigentlich starkes Paar zweifelt die eigene Beziehung an. Auch Georgia findet endlich die Wahrheit über Callum und Paris heraus.

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