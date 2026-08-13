Ex on the Beach
Folge 14: Auf eine neue Liebe
40 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Im Chalet herrscht jede Menge Gefühlschaos. Die Teilnehmer müssen sich zwischen ihrem Ex, einer neuen Liebe und dem Leben als Single entscheiden. Während ein Single die entscheidende Frage stellt, erträgt jemand anders kaum die Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-6: MTV & © Season 2, Season 2-4: MTV Germany