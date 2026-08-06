Ex on the Beach
Folge 9: Kein Wort darüber
40 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 16
Georgia und Callum stellen sich ihren schärfsten Kritikern. Marlon steckt in der Klemme, weil ein Ex ankommt, der seine Beziehung zu La Demi gefährdet. Die Eiszeremonie nimmt eine unerwartete Wendung.
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Ex on the Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-6: MTV & © Season 2, Season 2-4: MTV Germany