Ex on the Beach: Peak of Love
Folge 5: Neujahrsabend
40 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 16
Die Sauna der Geheimnisse enthüllt ein überraschendes Geheimnis für Marlons Ex. Zwei Singles geraten in Streit um denselben Ex-Partner. Bei der Eiszeremonie wird es heiß, als ein Ex einen überraschenden Schritt unternimmt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Ex on the Beach: Peak of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1, Season 5-6: MTV & © Season 1-2, Season 2-3: MTV Germany