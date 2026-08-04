Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ex on the Beach: Peak of Love

SOS, Rettet die Singles

MTV liveStaffel 1Folge 7vom 04.08.2026
SOS, Rettet die Singles

SOS, Rettet die SinglesJetzt kostenlos streamen

Ex on the Beach: Peak of Love

Folge 7: SOS, Rettet die Singles

40 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 16

Was in der Geheimnissauna passiert, schockiert alle, und die Singles müssen bei der Eiszeremonie gut auf sich aufpassen. Wegen ihrer Hin-und-Her-Beziehung zu Niall bewegt sich Allie auf dünnem Eis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ex on the Beach: Peak of Love
MTV live
Ex on the Beach: Peak of Love

Ex on the Beach: Peak of Love

Alle 1 Staffeln und Folgen