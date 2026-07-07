Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ex on the Beach US

Alte und neue Liebe

MTV liveStaffel 2Folge 1vom 07.07.2026
Alte und neue Liebe

Alte und neue LiebeJetzt kostenlos streamen

Ex on the Beach US

Folge 1: Alte und neue Liebe

38 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 18

Eine Gruppe Realityshow-Stars geht im Paradies auf Partnersuche. Die Ex-Partner sind nicht weit. Unter Palmen lernen sich die Singles besser kennen und kommen sich näher. Doch nach und nach tauchen ihre Ex-Partner auf und mischen mit - und alles auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ex on the Beach US
MTV live
Ex on the Beach US

Ex on the Beach US

Alle 3 Staffeln und Folgen